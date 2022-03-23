«В состоянии абсолютно счастливой девочки»: Барановская поделилась личным

Юлия Барановская вернулась из поездки на Байкал. На этой любимой многими курортной точке на карте России телеведущая не впервые. По ее мнению, именно Байкал обладает сильной энергией, очень похожей на мужскую.

В своем телеграм-канале Юлия поделилась впечатлениями от поездки.

«Я нахожусь там в состоянии абсолютно счастливой девочки, которую подхватывают сильные мужские руки и несут все путешествие. О которой заботятся и дают возможность увидеть все, что ей хочется… И даже больше. Когда я говорю о «девочке» — это не ребенок, это именно детская восторженность, полное счастье, те эмоции, которые с годами, к сожалению, мы все начинаем терять. Выстраиваем бронь и не показываем искренние чувства», — написала Барановская.

Напомним, в начале этого года Юлия Барановская отдохнула на Мальдивах, а совсем недавно побывала в Астраханской области, где вновь увидела морских котиков.

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