«Мои мальчики»: Маша Горбань показала своих любимых мужчин

В прошлом году в жизни актрисы Маши Горбань произошло два самых приятных события. В феврале она вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал звукорежиссер Кирилл Зоткин. А в августе родила сына Нилана.
Кадрами со своими любимыми мужчинами Мария поделилась в своем телеграм-канале.
«Мои мальчики», — написала Горбань.
На видео Кирилл с сыном играли, лежа на ковре. Нилана Мария нарядила в комбинезон с тигровым принтом, который вызвал восторг у фанатов актрисы.
Напомним, недавно семья показала новый дом, в котором закончился ремонт. По словам Марии, это то, о чем она долго мечтала.
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