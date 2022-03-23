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«Мои мальчики»: Маша Горбань показала своих любимых мужчин

Актриса запечатлела мужа и сына, которые развлекались, лежа на ковре.

«Мои мальчики»: Маша Горбань показала своих любимых мужчин
Маша Горбань. Фото: Global Look Press

В прошлом году в жизни актрисы Маши Горбань произошло два самых приятных события. В феврале она вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал звукорежиссер Кирилл Зоткин. А в августе родила сына Нилана.

Кадрами со своими любимыми мужчинами Мария поделилась в своем телеграм-канале.

«Мои мальчики», — написала Горбань.

На видео Кирилл с сыном играли, лежа на ковре. Нилана Мария нарядила в комбинезон с тигровым принтом, который вызвал восторг у фанатов актрисы.

Напомним, недавно семья показала новый дом, в котором закончился ремонт. По словам Марии, это то, о чем она долго мечтала.

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