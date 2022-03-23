«Теряется мотивация – брак распадается»: почему сын Бурлаковой из «Приходите завтра» бросил Кореневу

Актер Андрей Ташков жил с актрисой с 1996 по 2011 год.

Актер Андрей Ташков, сын актрисы Екатерины Савиной, которая прославилась по роли Фроси Бурлаковой из картины «Приходите завтра», был трижды женат до того, как встретил актрису Елену Кореневу.

В 1996 году Андрей Ташков бросил третью жену актрису Елену Скороходову, которая подарила ему сына Ивана. Все ради Кореневой. Артисты были соседями по лестничной площадке. Вместе они были до 2011 года. Позже появлялись вместе на публике, но уже не жили вдвоем, сообщает «Комсомольская правда».

«Люди вступают в брак по разным причинам. Кто-то из-за боязни одиночества, кто-то по любви. Кто-то желает создать семью, чтобы найти точку опоры. А когда теряется мотивация, брак распадается. А еще люди разбегаются по причине неудобоваримости характеров. В моем случае присутствовали все эти причины до единой». Андрей Ташков

больше по теме Шарыкина заменила мать сыну Екатерины Савиновой По словам актрисы, маленький Андрей после смерти матери остро нуждался в женской заботе.

Напомним, что мать Андрея Ташкова ушла из жизни, когда ему было всего 13 лет. У Екатерины Савиной были серьезные психологические проблемы.

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