Получила 80 тысяч за февраль: Дрожжина продолжает брать с арендаторов деньги за квартиру Баталовых

Апартаменты на улице Самотечной давно перерегистрированы на дочь актера – Марию.

Адвокат семьи актера Алексея Баталова Сергей Лукин сообщил, что актриса Наталья Дрожжина продолжает получать деньги от арендаторов за квартиру, которая уже давно перерегистрирована на дочь звезды – Марию.

Так за февраль, по его словам, она получила от квартиросъемщиков 80 тысяч рублей. Речь идет о квартире, которая находится на улице Самотечной в Москве.

«За два года она получила миллион 900 тысяч рублей. На днях мы ей отправили письмо с требованием вернуть деньги за аренду». Сергей Лукин

Напомним, что Михаилу Цивину и его жене актрисе Натальей Дрожжиной светит реальный срок. Они обвиняются в мошенничестве с имуществом родных Алексея Баталова.

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Как утверждает Сергей Лукин, всего со счетов Марии Баталовой пропали огромные деньги. Цивин и Дрожжина в разное время сняли 91 тысячу долларов, 52 тысячи евро и 35 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».

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