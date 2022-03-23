Заменили на китаянку: Аида Гарифуллина не выйдет на сцену «Метрополитен-опера» в США

Оперная певица Аида Гарифуллина не выйдет в ближайшее время на сцену «Метрополитен-опера» в Америке. Вместо нее роль Сюзанны в опере Моцарта «Свадьба Фигаро» в апреле исполнит артистка из Китая Ин Фан, сообщает metopera.org.

Любопытно, что в описании спектакля Аида Гарифуллина все-таки упоминается. Однако в списках артистов, которым предстоит выйти на сцену, ее фамилии найти не удастся.

Напомним, что Аида Гарифуллина в 2020 году была удостоена звания «Заслуженная артистка Российской Федерации». В родной стране у нее огромная армия поклонников.

Ранее стало известно, что ведущие театры мира приостановили сотрудничество с другой российской оперной дивой Анной Нетребко. В ближайшее время на сцене ее увидеть также не удастся.

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