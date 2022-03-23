«Спокойной ночи»: Рудова раззадорила фанатов перед сном откровенным фото

Минувшая зима для Натальи Рудовой прошла в разъездах. Сначала блондинка отметилась на Бали, а позже – в Африке. И если поездка в Индонезию была связана с отпуском, то на другой континент – с работой. Наталья принимала участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке».

В своем телеграм-канале она поделилась свежим снимком, на котором позировала прикрывшись ярким палантином. При этом блондинка блеснула «бесконечными» ножками, чем явно перед сном раззадорила фанатов.

«Спокойной ночи», — написала Рудова.

Фолловеры не оставила актрису без комплиментов.

«Какая красивая! Огонь! Классная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Рудова отметит свой 39-й день рождения.

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