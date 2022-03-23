«Не дармоед, а альфонс»: Омаров дерзко ответил фолловерам, которые советуют ему найти работу

Курбан Омаров отмахивается от хейтеров в Сети с присущим ему чувством юмора. В своем телеграм-канале он показал, какие сообщения пишут ему некоторые фолловеры. Они считают бизнесмена дармоедом и советуют найти нормальную работу.

Курбан же, в свою очередь, изучил профиль одного из таких комментаторов и пришел к выводу, что восхищается такими самоуверенными людьми.

«Я посмотрел его аккаунт, у меня запасное колесо в машине стоит дороже, чем вся его жизнь. И при всем при этом у меня к себе столько претензий. Я каждый день ругаю себя за что-нибудь. Занимаюсь самоедством и при этом боюсь давать советы другим. Но продолжаю восхищаться такими самоуверенными людьми», — написал Омаров.

Напомним, широкую популярность в Сети Курбан Омаров получил после того, как стал мужем Ксении Бородиной. С телеведущей он расстался в августе прошлого года после шести лет брака.

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