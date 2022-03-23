«У нее раздвоение личности»: Малькова в очередной раз унизила Макееву

Накануне Светлана Малькова с тремя детьми улетела в США. Преданные фанаты художницы решили, что это обычный отпуск. Оказалось, многодетная мама отправилась в Америку на ПМЖ. Об этом Светлана рассказывает в своем телеграм-канале.

Накануне Анастасия Макеева отметила, что разрешение на выезд детей за границу родной отец – Роман Мальков — не давал. А Светлана вывезла наследников незаконно.

«Выхлопы последние Макеевой комментировать даже не буду. Читать обсуждения тут тоже не буду. Про политику говорить не буду. И предлагаю больную Макееву не трогать. Вы сами повышаете ее активность. Пусть сама с собой общается, у нее же раздвоение личности, это уже всем известно. Она не знает, что еще придумать и выложить. Лично я не реагирую никак на ее выходки, мне не до Макеевой, поверьте», — написала Малькова.

Напомним, ранее Малькова заявила, что суд уменьшил сумму алиментов. Теперь она будет получать по 15700 рублей.

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