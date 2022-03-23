«Обидно ли мне за детей?»: Малькова призналась, что сумма алиментов, которые будет платить муж Макеевой, уменьшилась

Больше года Роман и Светлана Мальковы судились за размер суммы алиментов. Изначально суд решил, что бизнесмен будет платить по 17 тысяч рублей на ребенка. А накануне художница объявила в своем телеграм-канале, что теперь эта сумма уменьшилась.

«Алименты присудили по 15700, а было 17000, это чуть больше 100 долларов на ребенка. Обидно ли мне за детей? Конечно, нет, потому что с такой мамой как я, у детей будет все!» — написала Малькова.

Напомним, накануне Светлана Малькова вместе с тремя детьми перебралась из Словении в США. Многодетная мама сообщила, что планирует жить в Сиэтле, где выйдет замуж и откроет свою художественную школу.

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