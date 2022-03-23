«Ходила за нами в церковной лавке»: Макеева рассказала, как ее преследуют фанатки уехавшей в США Мальковой

Накануне бывшая жена мужа Анастасии Макеевой – Светлана Малькова переехала в США. Художница утверждает, что будет жить в Сиэтле, где откроет свою художественную школу. Кроме того, она собралась замуж.

А тем временем, ярые фанатки Мальковой не дат прохода Анастасии Макеевой и Роману Малькову. В своем телеграм-канале актриса рассказала, как их буквально преследовала неизвестная дама.

«Одна милая дама нам встретилась в Сергиевом Посаде. Она ходила за нами в церковной лавке. Собиралась с мыслями долго и все-таки гордо, но дрожащим голосом сказала: «Света молодец, вас сделала». Я даже не расслышала, а потом очень удивилась. Сколько в нашей стране людей, не умеющих отличить туризм от эмиграции? Жить в любой стране можно счастливо, главное – с кем?» — написала Макеева.

Напомним, Роман Мальков стал мужем Анастасии Макеевой в мае прошлого года. Старший сын строителя с прошлого года живет с ним и актрисой в Москве.

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