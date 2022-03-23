«Тусклота всякая, сидит в норе»: муж Королевой сорвался на людей из-за тещи

Тарзану не понравилось, что Людмилу Порывай осуждают за ее имидж.

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) не смог сдержать эмоций, когда услышал, как обижают его любимую тещу Людмилу Порывай. Хейтеры осудили родительницу певицы за ее кричащий внешний вид в ярких одеяниях.

«Как человек одевается — это же проявление внутреннего. Поэтому тусклота всякая, которая сидит там где-то у себя в норе, вот она и начинает. Их раздражает, им это режет глаз, ухо. Ну, это их проблемы», — сказал Тарзан в программе Пятого канала «Светская хроника».

Сайт 5-tv.ru пишет, что Глушко долго терпел, но считает несправедливыми нападки на человека, которому уже 76. Он уверен, что люди должны уважать хотя бы возраст. По словам стриптизера, он не уважает таких личностей, мало того, презирает их.

Тарзан уверен, что каждый может наряжаться ровно так, как ему душа велит. А его любимая теща своим лучезарным видом и яркой внешностью заражает этот мир позитивом и энергией.

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