«Важно сейчас только одно – оставаться людьми»: Мария Миронова призвала всех быть добрее

Звезда театра и кино Мария Миронова высказалась на тему происходящих сегодня событий. Актриса написала объемный пост в микроблоге, в котором объяснила, как и почему сегодня стоит себя вести.

«Я родилась в России, тут родились мои дети, тут могилы моих родителей. Для меня это место — особенное, место моей силы. Но я глубоко уважаю других людей, и их миллионы и миллиарды, которые родились в других местах и странах. Уважаю так, как хотелось бы мне, чтоб уважали мою страну и мой род!» — написала Мария Миронова.

Она добавила, что сейчас самым важным ей кажется, чтобы все оставались просто людьми. Хорошими, добрыми людьми.

«Как мне кажется, важно сейчас только одно — оставаться людьми. То есть не уничтожать своим «мнением» ближнего своего. Нам больше ничего не остается из конкретных и весомых действий, но это — основное», — заключила Мария Миронова.

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