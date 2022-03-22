Рапунцель: Кети Топурия показала подросшую дочку в белом платье-футболке и с распущенными волосами

Кети Топурия является известной певицей. Она уже много лет выступает в составе группы «А’Студио». Артистка славится не только необычными вокальными данными, но и своим чувством стиля.

Для выступлений она подбирает себе яркие и современные образы. У певицы подрастают дети. От первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом у нее есть дочка Оливия, а от нынешнего мужа Льва Деньгова подрастает сын Адам.

Не раз Кети признавалась, что наследница растет модницей. Кроха в свои шесть лет иногда красится, а также любит наряжаться. На этот раз певица запечатлела ее в белом платье-футболке свободного кроя. Девочка с распущенными волосами позировала для мамы. Примечательно, что у нее локоны отрасли ниже талии. Они еще имеют свойство кудрявится. Оливия также надела сланцы яркого желтого цвета.

Поклонники поразились тому, как она выросла. Многие осыпали ее комплиментами. «Девочка-весна», «Модница какая», «Ого, какие локоны», «Она у вас Рапунцель», «Очень красивая малышка», «На папу похожа, но мамина грация», «До чего чудесная девочка», «Она прям модель», «Я налюбоваться не могу», «Мамино обаяние сразу видно», — прокомментировали пост подписчики.

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