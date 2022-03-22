Скромные, милые, совсем не звездные: Муцениеце впервые вывела детей от Прилучного на красную дорожку

Агата Муцениеце впервые в этом году вывела детей от экс-супруга Павла Прилучного на красную дорожку. Звезда «Закрытой школы» пришла на премьеру мультфильма «Финик».

Сын Тимофей и дочка Мия сразу же были атакованы журналистами, из-за чего моментально смутились. Несмотря на то, что наследники артистов практически всегда на виду и прекрасно знают, что их родители знаменитости, они выглядели скромно и совсем не звездно.

К слову, сама Агата Муцениеце тоже решила не повышать градус мероприятия и явилась на него без укладки, макияжа и даже с синячками на лице после косметических процедур. Артистка сказала, что она и так красивая, да и премьера детская, дескать, можно и по-простому.

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