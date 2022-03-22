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Волчьей пасти совсем не видно: «танцующий миллионер» Джанлука Вакки показал подросшую дочь

Ранее его наследница перенесла операцию.

Волчьей пасти совсем не видно: «танцующий миллионер» Джанлука Вакки показал подросшую дочь
Джанлука Вакки с женой. Фото: соцсети

Известный итальянский блогер и бизнесмен Джанлука Вакки, прославившийся своими танцами на респектабельных яхтах, показал поклонникам подросшую дочь Блю.

Многие фолловеры «танцующего миллионера» были обеспокоены, ведь он рассказывал публике, что малышка перенесла хирургическое вмешательство.

«Нашей дочке сделали операцию, зашив ее волчью пасть», — сообщил Джанлука Вакки.

Судя по обнародованному снимку, с крошкой теперь все в порядке, никаких следов или дефектов на ее прекрасном личике не видно.

Джанлука Вакки с женой и дочкой. Фото: соцсети

Напомним, Джанлука Вакки женился на молодой модели Шэрон Фонсеке в 2020 году. Совсем скоро у них родилась дочь.

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