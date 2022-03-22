«Не узнать»: Лера Кудрявцева показала, как выглядела в 17 лет

Лера Кудрявцева — известная российская телеведущая. Сейчас ей 50 лет, хотя поклонники уверены, что звезда совершенно не выглядит на этот возраст. Максимум 40 и то — с натяжкой.

В своем Telegram-канале Кудрявцева выложила фото, на котором ей 17 лет. Несмотря на то что Лера всегда была красоткой — на фото ее невозможно узнать. На снимке она брюнетка.

Кудрявцева, напомним, была замужем за Сергеем Ленюком, музыкантом «Ласкового мая», от которого родила сына Жана. Мальчика назвали в честь голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма.

В начале июля 2013 года Лера стала встречаться с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на 17 лет. У пары родилась дочь.

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