Легко ей из Монако: Миро моментально поставила Боню на место, осмеявшую испуганных россиянок

Виктория Боня выставила видео в Сеть, где похихикала над женщинами, запасающимися гигиеническими средствами.

Далеко не все россиянки могут сейчас сохранять абсолютное спокойствие, нервозность усиливают растущие на глазах цены. Даже Ксения Бородина ужаснулась стоимости туалетной бумаги и корма для животных. Что уж говорить об обычных людях со средними заработками.

Удивительно, но паника, которой поддались некоторые наши соотечественницы, вызвала смех у Виктории Бони, благополучно живущей в домике для гостей у своего экс-бойфренда, миллионера Алекса Смерфита в Монако.

Бывшая участница «Дома-2», хихикая, записала видео для своих социальных сетей, предлагая фолловерам купить у нее прокладки.

Блогер Лена Миро напомнила в своем «ЖЖ», что именно эти женщины, над которыми смеется сейчас Вика, покупают ее онлайн-курсы, именно за их счет она и существует.

«Вика явно недооценивает свою целевую аудиторию. Аудиторию, за счет которой она, собственно, и живет. Пока живет. Потому как такое к себе отношение даже самые легковерные умы считывают на уровне подсознания и перестают платить. Нельзя жить за счет тех, над кем ты смеешься. Глупо смеяться над теми, кого нужно искренне любить», — поставила Боню на место блогер.

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