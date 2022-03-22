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«Увидеть меня темненькой»: дочь Валерии певица Шена кардинально сменила имидж

Анна Шульгина перекрасила волосы в каштановый цвет.

«Увидеть меня темненькой»: дочь Валерии певица Шена кардинально сменила имидж
Певица Валерия на шоу «Маска». Фото: PR НТВ

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина вслед за мамой покоряет поп-сцену. На ней она выступает под псевдонимом — Шена.

Поклонники певицы Шены привыкли видеть ее короткостриженой девушкой со светлыми локонами.

Но дочь Валерии в канун выхода своей новой песни решила сменить имидж. Она перекрасила волосы в каштановый цвет. Снимками в новом образе певица Шена поделилась в микроблоге.

Дочь Валерии певица Шена
Дочь Валерии певица Шена. Фото: соцсети

«Для тех, кто давно хотел меня увидеть темненькой», — подписала она кадры.

Поклонники певицы Шены пришли в восторг от ее преображения. Они оставили под фото свои восторженные отзывы.

«Красивая», «Вам очень идет», «Восторг!», «Огонь! Волосы шикарные и цвет любой к лицу», — высказались в Сети.

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