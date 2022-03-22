«Увидеть меня темненькой»: дочь Валерии певица Шена кардинально сменила имидж

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина вслед за мамой покоряет поп-сцену. На ней она выступает под псевдонимом — Шена.
Поклонники певицы Шены привыкли видеть ее короткостриженой девушкой со светлыми локонами.
Но дочь Валерии в канун выхода своей новой песни решила сменить имидж. Она перекрасила волосы в каштановый цвет. Снимками в новом образе певица Шена поделилась в микроблоге.
«Для тех, кто давно хотел меня увидеть темненькой», — подписала она кадры.
Поклонники певицы Шены пришли в восторг от ее преображения. Они оставили под фото свои восторженные отзывы.
«Красивая», «Вам очень идет», «Восторг!», «Огонь! Волосы шикарные и цвет любой к лицу», — высказались в Сети.
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