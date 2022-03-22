«В нашей деревне такие же девахи!»: как выглядела Клава Кока до того, как стала звездой

Российские звезды после закрытия некоторых социальных сетей на территории России стали возвращаться в старые добрые и чуть подзабытые «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Эти площадки они нередко начинали вести еще задолго до своей популярности. И тем интереснее рассмотреть их, ведь они сильно отличаются от рафинированно-сглаженных заблокированных каналов.

Клава Кока сейчас на гребне волны, ее треки всегда в топе, да и выглядит певица на все сто, всегда одета во все самое модное, по последим трендам.

А вот ее ВК показывает на своих первых страничках совсем другую девчонку — простую, с русыми волосами и привкусом ретро.

«В нашей деревне такие же девахи!», «Клава, твоим нынешним стилистам респект!», «Да уж, Клаву не узнать теперь», — комментируют эти кадры пользователи Сети.

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