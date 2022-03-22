«Все сметаем!»: Семенович на шопинге похвасталась казаками Isabel Marant и мюлями Valentino

Певица решила купить брендовые обновки, пока они еще есть в Москве.

Анна Семенович уже много лет строит сольную карьеру. Она раньше выступала в составе группы «ВИА Гра». Артистка славится не только своим вокалом и заводными песнями, но и запоминающейся внешностью.

Она признавалась, что постоянно пытается похудеть. Однако также певица любит скрывать недостатки фигуры с помощью нарядов. Звезда любит платья и костюмы, но выбирает фасоны, которые стройнят.

Недавно из-за санкций Россию покинули многие бренды. Большая часть люксовых марок больше не выставляет свои изделия на продажу на российском рынке.

Ранее Ксения Бородина призналась, что вещи из ЦУМа ей больше не по кармана. Она заметила, что туфли, которые она купила ранее, теперь стоят в два раза дороже. А вот Семенович 22 марта решила пополнить свой гардероб обувью. Ее выбор пал на казаки, яркие мюли и туфли.

«Я поняла, что так давно не была на шопинге! Смотрите, отхватила себе Isabel Marant — такие красивые замшевые казачки! Пока есть размеры, все сметаем! И вот такая Valentino, и такая. Обожаю Valentino! А вот эти, конечно, я не смогу носить! Это очень высоко для меня», — отметила Анна.

Поклонники восхитились ее вкусом. Однако многие удивились тому, что она решила потратить большие деньги. «Вот это вы затарились», «Красивые туфли», «За раз миллион спустили?», «Красиво, дорого», — стали писать пользователи Сети.

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