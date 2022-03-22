Известный продюсер назвал баснословный гонорар Жанны Агузаровой

Жанну Агузарову давно не видно. Артистка перестала выступать на массовых концертах, а ездит практически исключительно по корпоративам. При этом ценник артистки по-прежнему высок.

Известный продюсер Сергей Лавров заявил, что на данный момент Агузарова получает от 20 до 50 тысяч евро за выступление. В рублях это от двух до пяти миллионов.

«Агузарова живет в Москве, у нее хорошая квартира. Человек она простой, ей не нужны дорогие автомобили и прочие атрибуты роскоши. В еде неприхотлива, вегетарианка: достаточно яблочко с лимончиком порезать — обед накрыт», — поделился продюсер в беседе с сайтом kp.ru.

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