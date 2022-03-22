«Пришлось отца ослушаться»: дочь Владимира Машкова заявила, что не намерена возвращаться в Россию

Актриса Мария Машкова рассказала о разговоре со знаменитым папой.

Актриса Мария Машкова, дочь известного артиста и режиссера Владимира Машкова, вышла на связь с подписчиками микроблога.

Она рассказала о разговоре со своим именитым отцом и четко дала понять, что их позиции на происходящие события расходятся.

«Позавчера позвонил папа. Я вдруг оказалась в одном из похожих разговоров, где родственники друг другу не верят. Мы очень старались услышать друг друга. Не вышло. Вот только пришлось отца ослушаться», — написала Мария Машкова.

Напомним, Мария Машкова уже десять лет с мужем и детьми живет в Америке. Накануне она рассказала, что Владимир Машков потребовал у нее вернуться домой, в Россию.

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