Постный торт «Ягодный парадайз» от Елены Полянской
Видео
Идеальная гардеробная: 3 лайфхака
Видео

«Пришлось отца ослушаться»: дочь Владимира Машкова заявила, что не намерена возвращаться в Россию

Актриса Мария Машкова рассказала о разговоре со знаменитым папой.

«Пришлось отца ослушаться»: дочь Владимира Машкова заявила, что не намерена возвращаться в Россию
Владимир Машков. Фото: Global Look Press

Актриса Мария Машкова, дочь известного артиста и режиссера Владимира Машкова, вышла на связь с подписчиками микроблога.

Она рассказала о разговоре со своим именитым отцом и четко дала понять, что их позиции на происходящие события расходятся.

Мария Машкова
Мария Машкова. Фото: Global Look Press

«Позавчера позвонил папа. Я вдруг оказалась в одном из похожих разговоров, где родственники друг другу не верят. Мы очень старались услышать друг друга. Не вышло. Вот только пришлось отца ослушаться», — написала Мария Машкова.

Напомним, Мария Машкова уже десять лет с мужем и детьми живет в Америке. Накануне она рассказала, что Владимир Машков потребовал у нее вернуться домой, в Россию.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

 

Тэги

google новостиВладимир МашковМария Машковаотец и дочь