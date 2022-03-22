«Папа пришел домой»: Дмитрий Тарасов запечатлелся с сыном-щекастиком на руках

Бывший футболист Дмитрий Тарасов вместе с третьей женой, моделью Анастасией Костенко, воспитывает троих детей. У пары две маленькие дочери Ева и Милана и сын Алексей, которому еще нет и полгода.

Анастасия Костенко не раз говорила поклонникам, какой прекрасный отец ее муж Дмитрий Тарасов. И экс-футболист старательно поддерживает это реноме.

В его телеграм-канале довольно часто появляются публикации, посвященные тому, как он проводит время с наследниками.

Накануне вечером, едва вернувшись домой, Дмитрий Тарасов записал видео с сыном Алексеем. Для этого он взял малыша на руки, надел на него свою черную бейсболку. Пухленький мальчик с круглыми щечками в кадре внимательно слушает, что говорит его папа.

«Так, ну что, папа пришел домой. Да, Леха? Завтра у меня одно прикольное мероприятие, а Леха вот сейчас идет со мной купаться. Да, Лешка? Скажи всем: «Пока, спокойной ночи», — помимишничал с сыном Дмитрий Тарасов.

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