«Заряжены максимально»: Глеб Жемчугов из «Дома-2» показал младшего брата

Бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов теперь живет в Крыму и зарабатывает на жизнь ведением свадеб.
Работает Глеб в паре со своим братом, снимком с которым поделился в микроблоге.
В кадре предстали два похожих друг на друга жизнерадостных молодых человека. Внешне брат Глеба — его уменьшенная копия, поскольку он явно стройнее Жемчугова и чуть ниже ростом.
«Я и мой брат Стас заряжены максимально, чтобы твой праздник был ярким, веселым и остался в памяти надолго, как лучший день твоей жизни», — написал под фото Глеб Жемчугов.
Напомним, свадьба самого Глеба Жемчугова состоялась в минувшую пятницу, 18 марта. Он зарегистрировал брак со своей избранницей Анастасией Роинашвили в одном из ЗАГСов Севастополя. Пара познакомилась на проекте «Дом-2».
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