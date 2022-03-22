«Возраст всегда будет мне к лицу»: как выглядит свекровь певицы Нюши

Двадцать второго марта в семье певицы Нюши праздник. Отмечает свой день рождения мама мужа звезды, Игоря Сивова, ее свекровь и бабушка дочки и сына.

В микроблоге молодой человек поделился снимком своей родительницы и поздравил ее с событием, заявив, что у него хорошие гены.

«Мамулечка, с днем рождения тебя. Я буду благодарен всю свою жизнь за тебя. И тебе — за то, что ты дала мне жизнь. Горжусь тобой, мамуль! У меня крутые гены, мам, благодаря тебе, и, смотря на тебя, я понимаю, что возраст всегда будет мне к лицу! Просто живи, мамочка! Наслаждайся и реализуй все свои творческие потенциалы!» — написал Игорь Сивов.

Подписчики Игоря Сивова присоединились к поздравлениям, отметив, что мама у него — молодая и красивая.

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