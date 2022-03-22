Девушка на миллион: Бородина в трикотажном платье цвета айвори грациозно блеснула своими прелестями

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Зачастую телеведущая балует себе дорогостоящими обновками. Она любит выглядеть стильно и даже маленьким дочкам покупает люксовые наряды.

После развода с Курбаном Омаровым Ксения стала чаще выходить в свет. Она призналась, что ей хочется наверстать упущенное время. Звезда даже похудела за последние месяцы.

На этот раз Бородина опубликовала кадры, которые были сделаны на отдыхе. Она дефилировала по улице в трикотажном платье миди цвета айвори. Наряд с разрезом подчеркнул ее изгибы фигуры.

Более того, телеведущая грациозно засветила загорелые ноги и декольте. Ксения дополнила свой женственный образ босоножками с тонкими шнурками. Она сделала аккуратную укладку с пробором.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она похорошела после развода. «До чего красивая», «Само совершенство», «Просто шоколадка», «Мне так нравится ваш стиль», «Фигурка божественная», «Ну какая вы красивая, слов нет», «Ох, вот это женщина», — прокомментировали кадры подписчики. Напомним, что трикотажные платья стали трендом. Их носит Вера Брежнева и другие модницы.

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