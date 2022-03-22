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Пять Пресняковых на одном фото: муж Подольской показал детей от разных жен и моложавого папу

Музыканты собрались с детьми мужским составом.

Пять Пресняковых на одном фото: муж Подольской показал детей от разных жен и моложавого папу
Владимир Пресняков. Фото: Global Look Рress

Владимир Пресняков порадовал своих подписчиков в «Телеграме» снимком, сделанным в домашней обстановке.

Артист запечатлелся со всеми своими сыновьями: Никитой, Ваней и Артемием. Компанию им также составил Владимир Пресняков-старший, родоначальник династии музыкантов.

Владимир Пресняков-старший, Владимир Пресняков-младший, Никита, Артемий, Ваня Пресняковы. Фото: t.me/vladimirpresnyakov

Напомним, Владимир Пресняков-младший был дважды женат официально — на модельере Елене Ленской, с которой у него нет наследников, и на нынешней возлюбленной Наталье Подольской, которая родила ему двоих сыновей Артемия и Ваню. Гражданская жена Кристина Орбакайте подарила ему сына Никиту, он пошел по стопам отца и деда, в настоящее время является лидером рок-группы.

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