«В окружении своих мужчин»: Алена Рапунцель вышла на первую прогулку с новорожденным сыном

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель 14 марта во второй раз стала мамой. В эти дни она наслаждается первыми днями общения с новорожденным малышом.

Вместе с ним, старшим сыном Богданом и мужем Ильей Семиным Алена Рапунцель вышла на первую прогулку в таком расширенном составе.

В телеграм-канале Алена Рапунцель поделилась снимком, который сделала во время променада. В кадре она предстала в компании сына Богдана и мужа Ильи Семина, а новорожденный малыш пары в это время спал в коляске.

«Это наша первая весна. Первая весна в жизни малыша, первая в таком составе. Могла ли я еще несколько лет назад подумать, что буду вот так гулять в окружении своих мужчин? Нет», — написала под снимком Алена Рапунцель.

Она призналась, что чувствует себя счастливой в роли мамы двух мальчиков.

«Иногда я выпадаю из реальности. Смотрю — и в шоке приятном, счастливом», — не верит своему счастью Алена Рапунцель.

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