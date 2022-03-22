«Я дружила с вами, невзирая на статус»: Яна Поплавская обратилась к своим «заграничным» друзьям

Яна Поплавская рассказала о массовой отписке от нее знакомых, покинувших Россию.

Актриса Яна Поплавская, ставшая известной благодаря роли Красной Шапочки в культовом фильме о приключениях маленькой девочки, рассказала в соцсети, что от нее стали отписываться многие знакомые.

Яна Поплавская призналась, что у нее подобные демарши от людей, живущих за границей, вызывают лишь грустную улыбку.

«Я дружила с вами, невзирая на ваш статус и положение, не смотрела на то, что большинство из вас никак не состоялись за границей», — обратилась к бывшим друзьям Поплавская.

Она рассказала, что часть ее знакомых работают нянями, выгуливают чужих собак, кто-то живет на пособия, кто-то сдает квартиры в России.

Лишь единицы смогли состояться. Яна Поплавская сделала акцент на том, что дружила со всеми одинаково, даже не подозревая, что эти люди могут оказаться двуличными.

«И зачем мне двуличные друзья? Я ценю честность, прямолинейность, взвешенность и целостность. И терпеть не могу подлости и малодушия», — заключила Яна Поплавская.

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