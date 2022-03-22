«Постараюсь взять себя в руки»: Собчак оправдалась за отсутствие макияжа и колтуны на голове

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она с юных лет снимается в разных шоу и передачах. Если в юности ее привлекал развлекательный контент, то теперь она берет интервью у звезд и обсуждает острые темы в своих передачах.

Во всем ее поддерживает муж Константин Богомолов. Они еще недавно вместе выходили в свет, но почти месяц назад звезда улетела в Израиль с сыном Платоном.

Ходили слухи, что Собчак решила эмигрировать. Однако она заверила, что просто уехала с малышом на каникулы. Теперь телеведущая снимает видео из другой страны.

Поклонники заметили, что она не красится, а также даже волосы порой не укладывает. Неряшливый вид Ксении, которая обычно блистает в идеальных костюмах с укладкой, сделанной в салонах красоты, удивила фанатов. Но теперь она решила извиниться перед теми, кого ее внешний вид как-то затронул.

«Много комментариев не только по сути наших тем, но и по поводу моего внешнего вида. Я извиняюсь перед теми кого это сейчас действительно беспокоит. Вы — счастливые люди! Я постараюсь взять себя в руки, хотя пока получается это неважно, и честно скажу, вообще было все равно, как я выгляжу эти недели и что у меня с колтунами на башке. Еще раз простите», — написала звезда.

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