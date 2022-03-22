Детский омбудсмен в Татарстане — о возможных санкциях к родителям Галкиных за непосещение гимназии

Уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан, основатель «Национального родительского комитета» Ирина Волынец в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что родители Лизы и Гарри Галкиных, юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева, могут понести определенную ответственность, если их дети не получают должного образования, находясь в Израиле.

«У нас в стране каждый ребенок имеет право на образование. Это прописано в нашем законе. И родители, и законные представители обязаны обеспечивать выполнение этого права. Каждый ребенок, который не ходит в школу, должен обучаться в иной форме. Либо дистанционно, либо это должно быть семейное образование». Ирина Волынец

Как заметила Ирина Волынец, когда родители переводят ребенка на семейное образование, то они обязаны уведомить об этом государство. «Ребенок имеет право на прохождение промежуточной аттестации. Обязательная аттестация ребенка проводится после девятого и одиннадцатого класса. В этом есть большая проблема. Добросовестные родители ребенка обучают. Обеспечивают его право на образование. Проходят вовремя аттестацию. А бывают еще недобросовестные родители, которые не занимаются ребенком. Он у них в лучшем случае находится дома. А в худшем – может оказаться в каком-нибудь опасном положении», — заявила Волынец.

Специалист отметила, что ведется работа, чтобы наказывать именно недобросовестных родителей. «Для того, чтобы защитить права детей, которые не получают соответствующих знаний, я как уполномоченный по правам ребенка выступила с инициативой об обязательной промежуточной аттестации. Это нужно, чтобы выявить детей, которые отстают от программы, либо не получают вовремя знания, которые им положены в их возрасте», — заметила Волынец.

По ее словам, это нововведение оградит добросовестных родителей от излишнего контроля со стороны органов опеки, от вмешательств в семью, потому что каждая семья должна обладать суверенитетом. Это тоже прописано в законе. «А те родители, которые не являются добросовестными, попадают в зону данного нововведения и тогда государство будет прикладывать усилия, чтобы право ребенка на гармоничное образование было соблюдено», — заявила Волынец

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева увезли детей в Израиль. Непонятно, как учатся их наследники. Первую московскую гимназию, где они обучаются во втором классе, они не посещают, хотя каникулы давно закончились.

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