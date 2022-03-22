Необычный оттенок: Клава Кока показала, как выглядела со своим естественным цветом волос

Клава Кока уже больше пяти лет строит карьеру певицы. К 25 годам она стала знаменитостью. У молодо певицы миллионы поклонников. Она регулярно дает концерты и записывает дуэты с популярными артистами.

Также Клава любит экспериментировать с имиджем. Она часто красит волосы, но уж несколько месяцев ходит с белокурыми локонами. Также звезды любит дерзкие и необычные наряды.

Недавно Кока улетела на гастроли. Она не скрывает, что тщательно готовится к выступлениям. Но на этот раз певица решила пообщаться с поклонниками.

Она рассказала, что окончила президентскую академию РАНХиГС, где училась на факультете управления персоналом гос. службы. Также Клавдия опубликовала архивные фото, на которых запечатлена до того, как стала знаменитой.

Она похвасталась своим натуральным цветом волос, который оказался медового оттенка. Поклонники были удивлены. Многие отметили, что узнали бы артистку только по глазам.

«Очень вам идет! Зачем перекрасились?», «Вы очаровательная», «Не перестаете удивлять», «Ну до чего хорошенькая», «Я в восторге от того, какая вы естественная и милая», «Ох, вот волосы! Какой цвет!», «Образование с вами вообще не вяжется! Вы такая нежная», — прокомментировали кадры подписчики.

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