Адвокат объяснил, как Галкин и Пугачева могут ускоренным способом стать гражданами Израиля

Адвокат Александр Архипов в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, как юморист Максим Галкин и его жена певица Алла Пугачева могут ускоренными темпами стать гражданами Израиля.

«Если исходить из открытых источников, то мама Галкина является еврейкой. Я уверен, что по законодательству Израиля предусмотрено ускоренное получение Галкиным гражданства данного государства, если он, конечно, уже его не получил». Александр Архипов

Как отметил Александр Архипов, певица Алла Пугачева является женой юмориста. «Она также претендует на ускоренное получение гражданства данного государства. Сейчас говорят, что можно быстрее, чем раньше, получить гражданство Израиля. Я полагаю, что ускорение связано как раз с наличием у человека родственников, которые являются евреями», — заметил Архипов.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева уехали вместе с детьми в Израиль. Возвращаться в родную страну они пока не планируют.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.