«На улице весна»: Агата Муцениеце предстала в стеганом пальто и платье-свитере с брошкой

Актриса похвасталась своим лифтолуком. Она не побоялась показать себя без макияжа.

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она строит карьеру уже больше десяти лет и успела сняться в таких картинах, как «Закрытая школа» и «Тобол». Два года назад артистка пережила развод с Павлом Прилучным.

Влюбленные были счастливы в отношениях много лет, но потом оказалось, что у них было не все гладко. Актриса ушла от мужа с детьми: Мией и Тимофеем, но осталась с ним в дружеских отношениях.

За последний год Агата не только снялась в новых проектах, но и похудела. Она стала чаще хвастаться новыми нарядами. По словам актрисы, ей непривычно саму себя баловать обновками.

22 марта она поделилась новыми кадрами. Артистка запечатлелась в стеганом пальто карамельного цвета с плюшевым воротником. Она показала платье-свитер изумрудного цвета, который украсила брошкой с мерцающими камнями.

«Достаем броши! На улице весна», — заявила звезда.

Поклонники восхитились естественной красотой Муцениеце. Многие также отметили, что украшение добавило изюминку в образ. Отметим, что брошки любят носить Ирина Пегова и Алла Пугачева.

«Ну до чего хороша», «Такая уютная», «Да, брошки теперь редко увидишь! Это ретрошик», «Какая вы крутая», «Мне нравится все в вас, особенно искренность», «Красивая до безумия», «Мне очень нравится ваш стиль», «Никакого гламура, только уют», — стали писать пользователи Сети.

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