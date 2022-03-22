«Леди Бу и Мистер Бу»: Бузова отметилась на прогулке со своим похорошевшим папой

Ольга Бузова очень тепло относится к своим родителям — маме Ирине Бузовой и папе Игорю Бузову. Они давно в разводе, но певица не испортила ни с кем из них отношения. А отец даже завел новую семью, о чем звезда спокойно рассказывает публике.

Вот только с родной сестрой у нее отношения не ладятся, и уже давно. Анны не видно ни на одной вечеринке знаменитой родственницы.

Зато Ольга Бузова появляется в ресторанах и на прогулках с родителями. Так, любимица публики засветилась на променаде с папой, который заметно похорошел в последнее время. Ведущая рассказывала, что теперь он работает вместе с ней. Наверняка родственника звезда не обделяет.

Во время променада Игорь Бузов называл свою старшую дочку сладкой и «Леди Бу», а она его — «Мистером Бу».

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