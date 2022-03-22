«Красивая девчонка»: Кудрявцева на снимках 30-летней давности поразила поклонников

Телеведущая призналась, что раньше у нее был совсем другой стиль в одежде, поэтому во время кастингов она выделялась.

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она родилась в небольшом городке Усть-Каменогорске, а вот в Москву приехала в 18 лет вместе с возлюбленным — барабанщиком из группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком.

Примечательно, что телеведущая родила от него сына Жана. Они в итоге расстались, но ей удалось построить карьеру на телевидении. Теперь Лера ведущая таких передач, как «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион».

У Кудрявцевой растет дочка Мария. Звезда счастлива с хоккеистом Игорем Макаровым. Телеведущая часто ведет концерты. Она любит платья со стразами. Но в юности у нее был совсем другой имидж.

Она даже носила длинные африканские косички. На этот раз звезда опубликовала кадры, которые были сделаны больше 30 лет назад. На них Лера брюнетка, которая носит сапоги, объемные бомберы и другие модные вещи 80-х годов.

Ранее в интервью она рассказывала, что всю юность экспериментировала со своим внешним видом, в результате дело доходило до скандалов с мамой, та не хотела дочь в таком виде из дому выпускать.

Друзья и поклонники отметили, что она почти не изменилась. Многие сразу узнали ее на снимках. «Красивая девчонка», — заявил актер Алексей Маклаков. «Лера, какая была, такая и осталась. Красотка!», «По тем временам вы очень модные были», «Косухи зачетные!», «Я упала! Ору! Класс!!! Все так и было! Дерзость в глазах, весь мир», «Какие фотографии классные, вы не изменились, супер», «У вас только детские щечки пропали», — стали писать пользователи Сети.

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