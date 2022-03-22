Владимир Машков потребовал от дочери немедленно вернуться вместе с детьми в Россию из Америки

Актриса Мария Машкова, которая уже десять лет живет с мужем и детьми в Америке, в интервью западной прессе рассказала, что отец — знаменитый режиссер Владимир Машков — потребовал от нее немедленно вернуться в Россию.
«Он попросил меня немедленно вернуться в Россию вместе с дочерьми, чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы просить прощение за предательство, чтобы быть с русскими людьми».
Напомним, что Владимир Машков — народный артист России. Он лауреат премий «Ника», «Золотой орел» и «ТЭФИ».
Мария Машкова замужем за музыкантом Александром Слободяником-младшим. У них две общие дочери — Стефания и Александра.
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