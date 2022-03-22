«Работа не зависит от местонахождения учредителей»: директор фонда «Подари жизнь» — о Хаматовой

По словам Екатерины Шерговой, на работе организации отъезд актрисы никак не отразится.

Директор благотворительного детского фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова заявила, что организация в обычном порядке продолжит работу, несмотря на отъезд в Латвию одной из основательниц — актрисы Чулпан Хаматовой.

По ее словам, делается все возможное, чтобы дети получали помощь в полном объеме. Шергова подчеркнула, что фонд свою работу не прекратит. У организации сильная и профессиональная команда, сообщает news.ru.

«Наша работа никогда не зависела от местонахождения и личной жизни учредителей, попечителей и амбассадоров. Они не получают и никогда не получали в фонде зарплату. Чулпан всегда помогала и, я надеюсь, будет и дальше помогать фонду как волонтер, просто пока в удаленном формате». Екатерина Шергова

Напомним, что Чулпан Хаматова уехала жить в Латвию. Недалеко от Риги у нее в экопоселке есть шикарный особняк стоимостью 400 тысяч евро.

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