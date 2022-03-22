«Примерила на себе роль барабанщика»: Анастасия Волочкова села за установку в ресторане

Как отметила балерина, вокруг ее имени, как всегда, много шума.

Балерина Анастасия Волочкова в «Телеграме» сообщила, что вместе с возлюбленным Дмитрием посетила один из московских ресторанов, который принадлежит ее друзьям.

«Примерила на себе роль барабанщика. Столько шума вокруг моего имени, что я решила его перебить громкими ударами по музыкальным инструментам». Анастасия Волочкова

Как заметила Анастасия Волочкова, пусть музыка живет в сердце каждого из ее друзей. Место, где она провела вечер с Дмитрием, танцовщица назвала прекрасным.

Напомним, что в последнее время Анастасия Волочкова практически не расстается со своим новым молодым возлюбленным. При этом о свадьбе речи пока не идет.

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