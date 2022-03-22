«Радуга и прекрасная Камила»: Медведева показала четверной сальхов в исполнении Валиевой

Олимпийская чемпионка китайского Пекина 2022 года в командном турнире Камила Валиева в «Телеграме» разместила забавное видео.

На кадрах можно увидеть ее подругу фигуристку Евгению Медведеву, которая в какой-то момент говорит: «Смотрите, кто у нас тут есть: радуга и прекрасная Камила».

После этого камера, которую держит Медведева, выхватила Камилу Валиеву, которая прыгнула четверной сальхов во время своей тренировки. Судя по всему, россиянка снова находится в великолепной форме.

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Напомним, что Камила Валиева в личном турнире на Олимпиаде в Пекине осталась без медали. На нее было оказано мощное давление после громкой истории с допингом.

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