Постный торт «Ягодный парадайз» от Елены Полянской
Видео
Идеальная гардеробная: 3 лайфхака
Видео

«Радуга и прекрасная Камила»: Медведева показала четверной сальхов в исполнении Валиевой

Олимпийская чемпионка снова набрала великолепную форму.

«Радуга и прекрасная Камила»: Медведева показала четверной сальхов в исполнении Валиевой
Камила Валиева. Фото: Global Look Press

Олимпийская чемпионка китайского Пекина 2022 года в командном турнире Камила Валиева в «Телеграме» разместила забавное видео.

На кадрах можно увидеть ее подругу фигуристку Евгению Медведеву, которая в какой-то момент говорит: «Смотрите, кто у нас тут есть: радуга и прекрасная Камила».

После этого камера, которую держит Медведева, выхватила Камилу Валиеву, которая прыгнула четверной сальхов во время своей тренировки. Судя по всему, россиянка снова находится в великолепной форме.

Напомним, что Камила Валиева в личном турнире на Олимпиаде в Пекине осталась без медали. На нее было оказано мощное давление после громкой истории с допингом.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Евгения МедведеваЕвгения Медведева последние новостиКамила ВалиеваКитайОлимпиада в ПекинеПекин