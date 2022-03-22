«Мы абсолютно обычная, нормальная семья»: Утяшева заговорила о том, как живут ее дети — Роберт и София

Ляйсан Утяшева вот уже десять лет счастлива в браке с шоуменом Павлом Волей. От резидента «Камеди Клаб» спортсменка родила двоих детей — сына Роберта и дочку Софию. Примечательно, что наследники звездной четы в микроблогах своих родителей мелькают не часто. Так, Ляйсан старается оберегать детей от лишнего внимания прессы и поклонников.

В своем недавнем интервью Утяшева призналась, что ее сын и дочка живут самой обычной жизнью, как и их сверстники. Дома они смотрят кино с родителями, много гуляют, любят путешествовать, узнавать что-то новое, проводить время с семьей и особенно со старшим поколением. Они далеки от звездности.

«Мы абсолютно обычная, нормальная семья. Летом обожаем кататься на велосипедах в Подмосковье. Дети — фанаты Красной площади, и мы там периодически гуляем. То есть нас можно встретить где угодно. С походами в кино сейчас сложно, дети общаются с бабушками, а старшее поколение нужно особенно беречь. Так что фильмы мы пока смотрим дома», — приводит Hello! слова Ляйсан Утяшевой.

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