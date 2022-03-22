«Торгую прокладками. Знаю, что с этим сейчас дефицит»: Боня из Монако посмеялась над россиянками

Модель Виктория Боня в «Телеграм» посмеялась над россиянками. Сама бывшая звезда проекта «Дом-2» находится в последние недели в Монако.

«Торгую прокладками. Ребят, блин, кому в Москву отправить. Я знаю, что там сейчас с этим будет дефицит. Кому прислать в Россию?». Виктория Боня

Напомним, что в России поднялись цены на некоторые товары. В их число неожиданно попали и женские прокладки.

Ранее Виктория Боня отмечала, что проводит время вместе со своей дочкой. В Россию, судя по всему, в ближайшее время она возвращаться не намерена.

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