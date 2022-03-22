Утяшева о браке: «В моей жизни есть человек, от которого я очень зависима»

Ляйсан Утяшева вот уже десять лет счастлива в отношениях с шоуменом Павлом Волей. У пары подрастают двое детей: сын Роберт и дочка София. Гимнастка никогда не скрывала, что с Пашей они были близкими друзьями. Именно он поддержал Ляйсан, когда у нее умерла мама. В одном из своих недавних интервью Утяшева призналась, что чувствует зависимость от одного человека и ей это очень нравится. Спортсменка не представляет своей жизни без мужа.

Еще сама балерина говорила о том, что Ариадна растет скромной, все яркое и эпатажное ей чуждо.

«В моей жизни есть человек, от которого я очень зависима, и эта зависимость мне страшно нравится. Это мой муж. Бывали ситуации, когда я загоралась каким-то предложением, а потом мы вместе обсуждали это, и в итоге я отказывалась.

Пашка всегда дает очень мудрые советы. Причем он делает это так тонко, что я вроде остаюсь при своем, но в разговоре меняю мнение. Он умеет взглянуть на ситуацию с разных сторон, порой открывая мне глаза на какие-то вещи. И финальное решение мы принимаем сообща.

Он меня, конечно, очень оберегает, ему не все равно, в каких проектах я участвую, с какими людьми работаю, кто меня окружает. И мне кажется, это нормально, если мужчина любит женщину, правда?» — приводит Hello! слова Ляйсан Утяшевой.