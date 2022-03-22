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«Каждый последующий фильм темнее и темнее»: Харламов сообщил интересный факт про «Бэтмена»

В Россию данную картину не показывают.

«Каждый последующий фильм темнее и темнее»: Харламов сообщил интересный факт про «Бэтмена»
Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Шоумен Гарик Харламов в «Телеграм» сообщил забавный факт про американский фильм «Бэтмен».

Заставки фильма «Бэтмен»
Заставки фильма «Бэтмен». Фото: «Телеграм» Гарика Харламова

«Интересный факт про «Бэтмена». Каждый последующий фильм все темнее и темнее почему-то».

Гарик Харламов

Как отметил Гарик Харламов, новый фильм, который 2022 года выпуска, для российского зрителя сейчас такой же, как и будущий — 2025 года. «Не видел никто», — заявил Гарик Харламов.

Напомним, что в Америке было принято решение не показывать фильм «Бэтмен» в России. В российских кинотеатрах на его смену пришли другие картины.

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