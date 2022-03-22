«Очень много завелось биомусора»: Рома Жиган назвал предателями уехавших из страны артистов

Певец Рома Жиган заявил, что все артисты, уехавшие за последний месяц, должны остаться в тех странах, в которых сейчас находятся. По его мнению, они повернулись к России даже не спиной, а задом.
По словам Ромы Жигана, надо лишить уехавших того, что они получили в разное время за счет государства. Демократию он считает «презренным и дебильным словом» наравне с толерантностью.
«Это предатели. Людям пора пересмотреть взгляды на жизнь, очень много завелось биомусора».
Напомним, что Россию за последнее время покинули многие звезды. Среди них Алла Пугачева, Максим Галкин, Иван Ургант и многие другие. При этом большинство из них планируют вернуться в родную страну, сообщает radiokp.ru.
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