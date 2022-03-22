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«Очень много завелось биомусора»: Рома Жиган назвал предателями уехавших из страны артистов

Как отметил музыкант, все звезды, покинувшие страну, должны остаться жить на чужбине.

«Очень много завелось биомусора»: Рома Жиган назвал предателями уехавших из страны артистов
Рома Жиган. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

Певец Рома Жиган заявил, что все артисты, уехавшие за последний месяц, должны остаться в тех странах, в которых сейчас находятся. По его мнению, они повернулись к России даже не спиной, а задом.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

По словам Ромы Жигана, надо лишить уехавших того, что они получили в разное время за счет государства. Демократию он считает «презренным и дебильным словом» наравне с толерантностью.

«Это предатели. Людям пора пересмотреть взгляды на жизнь, очень много завелось биомусора».

Рома Жиган

Напомним, что Россию за последнее время покинули многие звезды. Среди них Алла Пугачева, Максим Галкин, Иван Ургант и многие другие. При этом большинство из них планируют вернуться в родную страну, сообщает radiokp.ru.

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