Во всю гулит и пускает слюнки: Арзамасова подловила, как ее малютка-сын учится ползать

Лиза Арзамасова в своем Telegram-канале поделилась трогательными кадрами с подросшим сынишкой Левушкой. Малыш во всю гулил и пускал слюнки, улыбаясь своей звездной маме. Сынишка хореографа Илья Авербуха уже учится ползать на детском коврике. Малыш крепко упирался на пухлые ручки, пытаясь оттолкнуться ножками, но при этом немного заваливался набок. Арзамасова умилила своих поклонников такими милыми кадрами с малюткой-сыном Левушкой.

Ранее Илья Авербух признался, что именно его молодая 27-летняя жена взвалила на себя все заботы о малыше и доме. Постановщик ледовых шоу часто ездит в командировки, поэтому Лизе порой приходится самостоятельно заниматься бытом и одновременно возиться с ребенком. Хотя сама Арзамасова говорила, что муж во всем ей помогает, когда бывает дома.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!