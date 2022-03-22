«Вкус в одежде привила мачеха?»: единственная дочь Волочковой в стильном тренче пришла на встречу с матерью

Еще сама балерина говорила о том, что Ариадна растет скромной, все яркое и эпатажное ей чуждо.

Единственная дочка Анастасии Волочковой — 16-летняя Ариадна — уже давно живет с отцом. В этом бывшая прима-балерина Большого театра не видит ничего особенного. В одном из интервью Волочкова подметила, что Игорь Вдовин все-таки отец ее дочери, не чужой человек, поэтому Ариша может пожить с ним и его семьей. Кроме того, сама балерина живет в частном доме за городом. Дочка Волочковой с трудом добиралась до школы. Сейчас же ей куда проще ездить на занятия.

В своем Telegram-канале балерина поделилась свежими кадрами с подросшей красавицей-дочкой. Ариадна вот-вот догонит именитую маму по росту. На фото Волочкова позирует в яркой шубке, белых брюках с вышивкой и сабо на ультравысокой платформе. Дочка балерины отдала предпочтение стильному кофейному тренчу и простым джинсам клеш. Появившись как-то на публике с мачехой Еленой, Ариадна призналась, что она часто ходит в кино и по магазинам с новой женой отца.

«Ариша, ну какая красавица!», «Вкус в одежде привила мачеха? Вместе ходите по магазинам с Еленой?», «Дочка очень похожа на маму», «Живет с отцом? Ну и что», — пишут фолловеры.

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