«Все давно ушли и сами работают»: Кормухина рассказала о бегстве подопечных Хаматовой из фонда

Как отметила певица, она много чего знает, но пока молчит.

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» высказалась о личности актрисы Чулпан Хаматовой, а также о ее благотворительном фонде.

«Девушка непростая. Актриса. Знаю давно. Не удивлена. Вообще интересные времена на дворе! Я, конечно, много чего знаю, но молчу. Интереснее наблюдать, как люди вскрываются сами. Мы дружили с Волчек. Бывала я и на репетициях у них. И с девочками из фонда Чулки мы дружим и общаемся до сих пор. Все давно ушли и сами работают». Ольга Кормухина

По словам Ольги Кормухиной, некоторые из бывших подопечных Хаматовой помогают людям в ЛНР и ДНР. При этом Ольга Кормухина не стала отрицать, что Чулпан Хаматова много сделала для больных детей. Правда, как показало время от ошибок это ее не уберегло саму. Она заметила, что актриса проявила человеческую немощь при упорстве в достижении целей.

Напомним, что Чулпан Хаматова уехала жить в Латвию. При этом возвращаться на родину она не намерена.

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