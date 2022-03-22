«Не смогу поехать за границу»: Прохор Шаляпин высказался о русофобии в мире

Музыкант Прохор Шаляпин вслед за многими российскими звездами не смог промолчать о том, что в настоящее время происходит в мире в отношении русских людей. Музыкант обозначил свою гражданскую позицию, написав ее в микроблоге.

«Я горжусь тем, что я русский! Я горжусь тем, что я россиянин!», — написал артист. И подчеркнул: «Мне плевать на то, что я не смогу поехать за границу, мне плевать на весь этот «цивилизованный» мир, который люто ненавидит все русское, ненавидит наших героев и историю нашей великой державы».

Исполнитель добавил, что он родился в Волгограде, городе-герое, за который сражались многие доблестные советские воины и пали, обороняя его и всю страну. И теперь в мире пытаются не просто переписать историю, а исказить ее и очернить память ветеранов.

Шаляпина в комментариях поддержали многие соотечественники. Не обошлось и без хейта, поскольку русскоязычных пользователей в Сети в последнее время очень травят просто за национальность. В этой связи суд в Москве признал несколько соцсетей запрещенными в стране.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.