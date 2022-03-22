Юлия Михалкова расположилась на кровати в вечернем платье, демонстрируя красивые ноги в эффектном разрезе

Бывшая звездочка шоу «Уральские пельмени», 38-летняя актриса Юлия Михалкова, не потерялась после ухода из комедийного проекта. Сейчас она востребована на телевидении и в театре, а также периодически рассказывает о новых программах со своим участием.

На этот раз красавица Михалкова, судя по всему, принимала участие в рекламной съемке. Кадры, которыми поделилась звезда в микроблоге в Telegram, представили ее публике как модницу, выбирающую сапожки. Причем, делала это актриса лежа в кровати – рядом пара лаковой обуви, которая, по сюжету, приглянулась звезде.

Михалкова возлегла на постели, и зрителям открылась красивая картина с женственной и энергичной звездой. И Юлия добавила пикантности кадру, когда приподняла ногу так, что приоткрылось бедро в высоком разрезе платья.

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